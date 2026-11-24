La Policía Nacional ha desmantelado otra plantación de marihuana de grandes dimensiones en un bosque del Pirineo aragonés, la segunda de similares características que se desarticula en apenas un mes. La plantación estaba en las cercanías del pueblo de Belarra, en el término municipal de Sabiñánigo, y había sido distribuida en ocho parcelas de cultivo situadas en un entorno de difícil acceso. Se han intervenido 7.000 kilos de plantas y 227 kilos de cogollos de marihuana. Se ha identificado a dos ciudadanos de origen albanés, que se encargaban de la vigilancia y mantenimiento de los cultivos. Uno de ellos fue detenido cuando trataba de huir de España.

La magnitud de las instalaciones y los medios empleados evidencian el grado de planificación de una actividad ilícita desarrollada en un entorno natural de difícil acceso. La organización había acondicionado un campamento base en pleno bosque, dotado de instalaciones que permitían a los cuidadores residir y pernoctar en la zona durante largos periodos de tiempo. Para aumentar su autonomía, disponían incluso de un pequeño huerto destinado al cultivo de productos vegetales para su propio consumo, reduciendo así la necesidad de desplazarse a localidades cercanas para adquirir alimentos.

Asimismo, habían instalado pequeñas placas solares con las que obtenían energía eléctrica para cargar sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de uso personal. Esta infraestructura permitía a los cuidadores mantener una presencia prolongada en el bosque, garantizando la vigilancia de las plantaciones y las labores necesarias para su mantenimiento, al tiempo que minimizaban el contacto con el exterior.

A los investigados se les atribuye su participación en delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y contra el medio ambiente. Más allá de la producción y distribución de sustancias estupefacientes, la Policía Nacional advierte de que este tipo de cultivos clandestinos supone una amenaza para la conservación de los espacios naturales en los que se establecen. La transformación de terrenos forestales en parcelas de cultivo, la instalación de campamentos y secaderos y la utilización de recursos hídricos para el mantenimiento de las plantaciones pueden provocar importantes alteraciones en el entorno.