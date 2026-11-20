El comienzo de la temporada de esquí es de lo más esperado por los aragoneses, tanto para disfrutar de las montañas nevadas como por todo el impacto económico que genera en el entorno de las pistas. El presidente ejecutivo del Grupo Aramón, Antonio Gericó, afirma que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, las estaciones abrirán el fin de semana del 27 y 28 de noviembre ya que se espera que desciendan las temperaturas.

Pero esta temporada llega con varias novedades, algunas que serán visibles en cuanto a actividades y zonas para que disfruten los amantes de la nieve y otras que no se ven tanto, peor que ayudan a que la temporada pueda alargarse, a pesar del tiempo que se tenga. Se trata de los sistemas de innovación, Gericó explica que “hemos realizado el plan más estratégico de los últimos tres años. Hemos centrado casi todas nuestras inversiones en asegurar o garantizar la nieve, para conseguir que las temporadas arranquen cuando deseamos o cuando el público desea, y cerremos una vez pasada la Semana Santa”.

De hecho, se han invertido 16,2 millones en sistema de innivación que, con lo invertido en temporadas anteriores, suma una cuantía de 57 millones. En estos tres años también se han destinado en torno a 30 millones de euros a la renovación de instalaciones, la mejora de servicios y ampliación de la oferta turística. Esta cantidad total de los 87 millones de euros ha permitido alcanzar los 151,6 kilómetros innivados, un 104% de incremento. El Grupo Aramón cuenta con 1.900 cañones y 4 snowfactories.

Novedades en todas las estaciones

Entre las novedades para esta temporada, Antonio Gericó ha destacado la apertura de NieveAventura Park en Javalambre. “Es una especie de parque de ocio en la nieve donde, sin ser esquiador, puedas disfrutar de una serie de actividades, de juegos interactivos, de trineos, de deslizamiento, destinado para familias, niños, amigos”, el objetivo es que “esa primera experiencia, ese contacto en la nieve, no dependa solo de esquiar, sino de disfrutar en un paraje maravilloso con la nieve”, añade el presidente ejecutivo del Grupo Aramón. Una forma de diversificación de la oferta turística que ofrecen.

Novedades también en Formigal-Panticosa donde se ha realizado una nueva pista, la de Peña Blanca que permite ir desde Lanuza hasta Sextas. Casi seis kilómetros “con un telecuerda que permite ganar un poco de desnivel, es el primero que se monta en Aragón y que creo que, para los amantes de estas pistas largas, tranquilas, familiares, puede ser un acierto”, afirma Antonio Gericó quien asegura que “también hemos apostado por la seguridad con tres nuevos sistemas de desencadenamiento de avalanchas en Formigal”. A lo que se suma el aumento de almacenamiento de agua y la creación o finalización de pistas: Peña Blanca, Nido, Pala Escarra, Lapazuso, Arroyetas, Rododendros y Stadium de Panticosa.

En Cerler las novedades no se ven, aunque contribuyen a la mejora de la estación, obras enmarcadas en la ejecución el Plan Pirineos como la puesta en funcionamiento de la nueva sala de bombas, la balsa de almacenamiento y las instalaciones asociadas, así como la ampliación de la red de innivación a zonas como Epic Trail y Perdiz Blanca. También se ha incorporado el sistema DaisyBell para desencadenar avalanchas de forma controlada. Y Antonio Gericó destaca también el Aramón Cerler House, un centro de bienvenida para mejorar la experiencia de los esquiadores.

A todas estas novedades se suman también eventos como la Copa del Mundo Masters, el Freeride World Tour Qualifier y cuatro grandes festivales de Marchica. Además de un convenio con la Fundación Deporte Solidario, “permite que también las personas con discapacidad puedan venir a la montaña a disfrutar del esquí. Hacemos la accesibilidad a los remontes mucho más fáciles para ellos, con monitores titulados, empezamos en Formigal con elevadores para salvar las barreras arquitectónicas, con una cabaña específica para ello”, explica Antonio Gericó.