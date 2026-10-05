Aramón y DGA impulsan "Tu escapada favorita en la nieve", dirigido a 150.000 estudiantes

El Gobierno de Aragón y el Grupo Aramón vuelven a poner en marcha esta temporada “Tu escapada favorita en la nieve”, el programa dirigido a facilitar que niños y jóvenes aragoneses puedan iniciarse o seguir disfrutando del esquí en las estaciones de la comunidad. La propuesta, estrenada el pasado invierno, afronta ahora su segunda edición con el propósito de hacer la montaña más accesible para las familias aragonesas y favorecer que el deporte de invierno forme parte de las opciones de ocio y aprendizaje de los más jóvenes. A través de esta colaboración, ambas entidades buscan seguir fomentando la práctica deportiva, el contacto con el entorno natural y el conocimiento de un recurso estrechamente vinculado al territorio aragonés.

La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes de entre 3 y 18 años escolarizados en Aragón y permitirá acceder, durante la temporada 2026-2027, a condiciones especiales para esquiar en Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Los forfaits podrán adquirirse a partir del 3 de noviembre y hasta el final de la temporada, con descuentos de hasta el 70% y dos modalidades de 5 y 10 días libres.

El programa establece dos categorías en función del año de nacimiento: Junior, para los nacidos entre 2009 y 2020, y Chiquitín, para los nacidos en 2021 o posteriormente. En la modalidad de 5 días, el precio será de 119 euros para Junior y 39 euros para Chiquitín, mientras que el forfait de 10 días tendrá un precio de 199 euros para Junior y 79 euros para Chiquitín. El programa llega a cerca de 1.000 centros educativos de Aragón, facilitando así el acceso de miles de escolares a una actividad que combina deporte, convivencia y contacto con la naturaleza.

Más allá de la práctica deportiva, “Tu escapada favorita en la nieve” pretende acercar a los estudiantes a un entorno especialmente representativo del territorio aragonés. La experiencia en la montaña favorece valores como la autonomía, la convivencia, el esfuerzo y el respeto por el medio natural, al tiempo que permite descubrir el esquí como una actividad vinculada tanto al ocio como a un estilo de vida activo.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón colaborará nuevamente en la difusión del programa entre los centros educativos de la comunidad. En las próximas semanas, los centros recibirán una comunicación con toda la información sobre la iniciativa y el procedimiento que deberán seguir las familias para poder acogerse a estas condiciones especiales durante la temporada 2026-2027. Con esta segunda edición, el Gobierno de Aragón y el Grupo Aramón refuerzan una línea de colaboración que busca acercar la nieve a las nuevas generaciones y facilitar que más escolares puedan disfrutar de las montañas aragonesas durante el invierno.