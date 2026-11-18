Tras varios intentos para salvarlo, incluida la solicitud para declararlo Bien de Interés Cultural, la demolición ya es imparable. Miembros de la Asociación de Vecinos Joaquín Costa y de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio (APUDEPA) asisten estos días al derribo del Edificio por cuya conservación llevan meses luchando y que, según los vecinos de la zona está llenando de polvo la zona.

La presidenta de APUDEPA, Belén Boloqui, califica este derribo de "barbaridad", y afirma que "esto no se puede consentir; esto va contra la legislación porque tenemos derecho a la cultura, y la función social del patrimonio y la cultura es algo a lo que no podemos renunciar".

Además de APUDEPA y la Asociación de Vecinos Joaquín Costa, la conservación de este edificio ha puesto de acuerdo a "la intelectualidad zaragozana", asegura Boloqui. "Jamás se habían pronunciado a favor de este edificio tantas personas y de tanta talla intelectual. Y a pesar de esto, no han hecho caso". Pero la lucha no acaba aquí para estas entidades. Belén Boloqui recuerda que sobre el edificio de Correos aún hay "un contencioso administrativo, que vamos a ver hasta dónde llega".

Boloqui pone el punto de mira en otros bienes amenazados, como la antigua Estación del Portillo o el edificio del siglo XVIII en la calle Mayor 72, del que sólo se pretende conservar la fachada. "El conjunto histórico de Zaragoza no es la fachada, son muchas cosas. A ver si en algún momento esto empieza a cambiar un poco porque en los últimos años ha sido un horror, se han cargado seis edificios más muy interesantes, entre ellos la Universidad Laboral y el convento de Dominicas, un auténtico símbolo de la arquitectura del movimiento moderno."