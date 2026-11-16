Sonia Ruíz, superviviente de suicidio: "No pasa nada por pedir ayuda"

En la víspera del segundo congreso en Zaragoza de la Fundación Lo que de Verdad Importa, Sonia Ruíz ha avanzado algunas de las claves que compartirá mañana, en el Palacio de Congresos de Zaragoza con cerca de 1500 jóvenes. Sonia cayó sumida en una profunda depresión que en 2022 la llevó a querer quitarse la vida.

Sonia encontró la fuerza para salir del pozo de la depresión en una entrevista al actor Javi Martín. "Buscaba casi todos los días en Internet información y no conseguía encontrar testimonios de personas que lo hubieran vivido en primera persona", explica la joven periodista, quien recuerda que "lo único que conseguí encontrar fue una entrevista a Javi Martín. Eso fue lo que me hizo pensar que si él había podido, yo también". Tres años después, su propósito es intentar lanzar ese mismo mensaje de esperanza "por si algún joven me escucha, que sepa que no está solo y que se puede salir".

No duda en afirmar Sonia Ruíz que la salud mental y, particularmente el suicidio, son problemas muy estigmatizados. "Cuando algo es un un tema tabú, es difícil que la persona se atreva a pedir ayuda. Si conseguimos entre todos unirnos y lanzar este tipo de mensajes, la gente verá que está más normalizado y que no pasa nada por pedir ayuda".

Junto a Sonia, participarán el empresario Paco Arango, que compartirá cómo su inquietud por participar de un proyecto solidario le llevó a poner en marcha la Fundación Aladina, dedicada a mejorar la vida de jóvenes y niños con cáncer, y la artista Miriam Fernández, que contará cómo, a pesar de haber nacido con parálisis cerebral, ha podido cumplir su sueño de ser cantante y actriz.