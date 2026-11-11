La Brigada Aragón parte a Líbano para el repliegue de posiciones

Ya ha ha partido la primera de las tres rotaciones que llevarán a los componentes del contingente español Libre Hidalgo hasta el aeropuerto de Beirut. Desde el año 2006 está activa la Operación Libre Hidalgo en la que participan tropas españolas, como miembro de las Naciones Unidas. “Nuestra presencia en Líbano es para apoyar a la población, al ejército libanés e intentar dar estabilidad al país”, explica el Teniente Coronel Francisco Javier Polo, oficial de comunicación en el despliegue, quien añade que “no debemos de perder de vista que todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras tarde o temprano también acaba influyendo en España, por lo que estar allí también es una forma de contribuir a la defensa del país”.

El contingente está integrado principalmente por personal de la Brigada “Aragón” I. Destaca su Regimiento de Infantería “Barcelona” nº 63, sobre el cual se ha constituido el Grupo Táctico Ligero Protegido “Cataluña”. También participan otras unidades como la AALOG 41, y una unidad de la Guardia Civil, que asumirá las funciones de Policía Militar.

Durante los últimos meses, los 600 militares que participan en este contingente, pertenecientes a la Brigada Aragón I y a otras unidades desplegadas en territorio español, se han estado preparando para el despliegue, unificando procedimientos y trabajando como un equipo. Desde que comenzara la Operación, ésta es la octava edición que se despliega la Brigada Aragón, “es la unidad española que más veces ha desplegado allí en zona operaciones en el Líbano”.

Estos profesionales estarán durante seis meses sobre el terreno, tiempo que también las familias viven con preocupación, por lo que el Teniente Coronel Polo envía un mensaje de tranquilidad ya que “allí estamos cumpliendo con nuestros cometidos, es casi una continuación del trabajo que tenemos en la base. Llevamos mucho tiempo adiestrándonos e instruyéndonos para esta misión, somos un equipo y allí todos cuidamos los unos de los otros como una segunda familia, así que pueden estar tranquilos porque estaremos bien”.

El 31 de diciembre de 2026 finaliza la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano que tenía la misión de restaurar la paz tras la invasión israelí de 1978. Ahora llega el momento de replegar las posiciones de la ONU, integrada por unos 7.500 cascos azules.