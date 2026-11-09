Historex recupera la figura del primer rey de Aragón, Ramiro I

En contra de lo que cabría esperar en el siglo XII, un bastardo iba a acabar no sólo siendo rey, sino convirtiéndose en el primer soberano de la historia de Aragón. "No trataron a Ramiro como a un bastardo", explica el creador de Historex, Gonzalo Aguado, quien subraya que su padre, Sancho III el Mayor, "quiso repartir sus tierras entre todos sus hijos", dejando dispuesto en el testamento que Ramiro obtendría "un territorio muy humilde entre los ríos Aragón y Aragón Subordán", naciendo así lo que más tarde se conocería como Reino de Aragón.

Aunque no se hacía llamar rey, Ramiro sí era tratado como tal por parte de nobles y condes del lugar, empezando a tomar forma la idea de reino. Sin embargo, los desencuentros con su hermano García Sánchez III, primer heredero de Sancho el Mayor, degeneró en un conflicto que acabaría perdiendo Ramiro en la Batalla de Tafalla, subraya Gonzalo Aguado. Finalmente, "otro de sus muchos hermanos intermedió para que se estableciera la paz entre ambos".

Ramiro aprovechó la muerte de su medio hermano Gonzalo para anexionar a sus pequeños dominios las tierras de El Sobrarbe y La Ribagorza. Su alianza con el conde de Urgel y sus dos matrimonios, primero con Ermesinda de Foix, de la que queda viudo, y después con Inés de Aquitania, le permiten seguir extendiendo su reino. En su expansión, se lanzó al asedio de la fortaleza de Graus, que correspondía a la taifa de Zaragoza. El rey de la taifa, Al Muqtádir, pidió ayuda a su aliado rey de León, quien envió a sus huestes, donde se encontraba un jovencísimo Cid, para combatir en la Batalla de Graus, donde Ramiro I encontraría la muerte, atravesado por una lanza.