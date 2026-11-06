El Paseo de las Estrellas ya rinde homenaje al comercio centenario de Zaragoza

Recorrer el Paseo de las Estrellas es hacerlo por una representación esencial de la historia del comercio de la provincia de Zaragoza, pero al estilo de Hollywood. El reconocimiento a estas más de 60 firmas centenarias por su contribución al desarrollo económico y social de la provincia de Zaragoza es el propósito de la Cámara de Comercio.

La directora general adjunta de la Cámara, Nieves Agreda, invita a recorrer este paseo porque "cuando vean las estrellas van a reconocer a esos comercios que desde chiquitines estamos acostumbrados a ver en el centro de nuestra ciudad, y que le dan ese carácter tan especial que tienen nuestras calles". Pero en esas estrellas no sólo están los nombres de comercios de la capital. Y es que buena parte de ese tejido comercial centenario se encuentra repartido por otros puntos de la provincia.

En los tiempos del e-commerce y las grandes superficies, no deja de resultar una hazaña mantener abiertas las puertas de muchos de estos establecimientos tradicionales, algunos de los cuales se ven abocados al cierre por falta de relevo generacional. A este respecto, Agreda recuerda que "las cámaras tenemos un programa con el Gobierno de Aragón para buscar nuevos empresarios que se quieran hacer cargo de esos negocios que no tienen sucesión".

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