Vuelve Movember para concienciar sobre el cáncer de próstata y de testículos

Hace 23 años comenzó un movimiento internacional que pretendía dar visibilidad y concienciar sobre la importancia de la prevención para evitar y detectar el cáncer de próstata y testículo, además de fomentar la investigación en estos problemas de salud masculina. Se denominó Movember porque la iniciativa consistía en hacerse crecer el bigote, no afeitarse durante todo el mes de noviembre para visibilizar una realidad de la que todavía se habla poco.

Javier Alacaza, presidente de The Move Men, explica que esta iniciativa ha dado mucha visibilidad, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Es necesario seguir hablando, explicando que cada año se diagnostican en España 35.000 nuevos casos de cáncer de próstata, en torno a 1.100 en Aragón, y 6.000 hombres fallecen por esta causa cada año, 250 aragoneses.

Es importante, asegura Alcazar, seguir incidiendo en la importancia de la prevención, tan sencillo como ir al médico, hacerse una revisión y una analítica de sangre específica. “No es lo mismo coger un tumor en su fase inicial que cuando ya se ha desarrollado”.

Con el objetivo de que hay que hablar más sobre el cáncer de próstata y testículos, la asociación The Move Men va a participar en el XI Congreso de Personas con Cáncer y sus Familias que organiza la AECC y en el que han organizado un taller de narrativa, para contar, narrar lo que se siente, hablar del cáncer.