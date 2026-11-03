Fallece Marta Gastón, exconsejera del Gobierno de Aragón

La exconsejera del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha fallecido este martes a los 53 años a consecuencia del cáncer que padecía desde hace tiempo, que le llevó a abandonar su puesto como diputada en las Cortes de Aragón de forma prematura. Militante del Partido Socialista, el último cargo que desempeñó fue el de consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón en la X Legislatura presidida por Javier Lambán y estuvo al frente del departamento de Economía, Planificación y Empleo de la DGA durante 8 años.

Licenciada en Ciencias Económicas, fue gestora comercial de empresas en Ibercaja. Fue diputada en la IX legislatura (2008 - 2011), portavoz de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, y senadora en la VIII Legislatura (2004 - 2008). Anteriormente había sido concejala del Ayuntamiento de Huesca del año 2007 al 2011 donde fue responsable del Área de Hacienda y Delegación de Presupuestos Participativos. Durante su etapa como consejera de Economía, impulsó la llegada de Bon Àrea y se dieron los primeros pasos para la logística de Amazon y de los centros de datos de AWS.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha calificado a Marta Gastón como "una mujer incansable, tenaz y dialogante" y ha recordado que "dedicó años de trabajo y esfuerzo a impulsar la economía, crear oportunidades y mejorar la vida de los aragoneses". "Nos deja demasiado pronto -ha escrito-. Todo mi cariño a su familia y amigos. Descanse en paz. Te vamos a echar mucho de menos, Marta". Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado igualmente sus condolencias por el fallecimiento de Marta Gastón. "Fue una servidora pública reconocida por su gran capacidad de trabajo para impulsar el desarrollo de la comunidad autónoma", ha escrito en su cuenta de X.