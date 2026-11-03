Teruel amplía su servicio de autobús urbano

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este jueves la nueva red de autobús urbano, que pasará de tres a siete líneas y ampliará su cobertura a barrios como el Carrel y el Carmen, que hasta ahora no contaban con servicio.

El contrato, dotado con 14,3 millones de euros para diez años, contempla también una flota de diez vehículos, nuevas conexiones con el hospital y 109 paradas en toda la ciudad.

Además, el pleno ha aprobado por unanimidad una ayuda extraordinaria de 235.000 euros para el Club Deportivo Teruel.

La subvención permitirá a la entidad afrontar las deudas pendientes con Hacienda, la Seguridad Social y varios proveedores, que rozan el medio millón de euros.