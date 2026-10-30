El Ministerio estudia cortar el trazado del AVE Madrid- Barcelona para renovarlo

Esos trabajos podrían extenderse entre 12 y 24 meses. En cambio, durarían cinco años si se mantiene el tráfico de trenes, pero aumentaría el tiempo de viaje. El Gobierno de España estudia esa posibilidad de los últimos accidentes ferroviarios entre Madrid y Andalucía. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, pide explicaciones y aclaraciones al Ministerio sobre la fiabilidad de la línea ferroviaria. Azcón ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro Puente, tras los accidentes de tren que se han producido este año.

Siguen las investigaciones por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. El ministro Puente ha puesto el foco en las comunicaciones ente la estación de Atocha y los maquinistas de los convoyes accidentados. Sin embargo, es evidente que ha habido una acumulación de fallos en la red en los últimos meses. El ingeniero y presidente del Cluster de la Logística de Aragón, Ángel Gil, insiste en la necesidad en elaborar una nueva planificación ferroviaria.

Decenas de personas se han concentrado frente a la sede la patronal CEOE, en Zaragoza, que ha convocado a la una de la tarde un minuto de silencio por todos los fallecidos en el accidente ferroviario y, en especial, por la presidenta de la Fundación de esa entidad, Fátima Bañez, quien perdió la vida cuando viajaba en uno de los convoyes siniestrados. El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, lamenta el deterioro de la línea de alta velocidad.