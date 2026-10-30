La patronal oscense recuerda a Fátima Báñez y a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

CEOE CEPYME Huesca guarda este viernes a las 13:00 horas, un minuto de silencio a las puertas de su sede, en la Plaza Luis López Allué. Con este gesto recordará a Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y al resto de víctimas de esta tragedia. La Confederación expresa su pesar y sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de Fátima Báñez. Extiende también su cariño y solidaridad a las familias de todas las personas fallecidas y a los heridos y afectados por el accidente.

Desde la organización empresarial oscense se destaca la calidad humana de Fátima Báñez, su cercanía y su convicción en el papel de la empresa como motor de empleo y de oportunidades. Al frente de la Fundación CEOE impulsó proyectos de formación, inclusión y empleo que llegaron a todos los territorios, también a la provincia de Huesca.

La presidenta de CEOE CEPYME Huesca, Avelina Bellostas, ha querido recordarla de forma personal: “Fátima tenía una forma de estar que hacía fácil trabajar con ella: escuchaba, se interesaba por cada territorio y por cada empresa, y siempre buscaba cómo sumar. Las empresas de Huesca hemos perdido a una gran aliada y yo, a una persona a la que tenía un enorme aprecio. Hoy nuestro recuerdo es para ella, para su familia y para todas las víctimas de esta tragedia”.