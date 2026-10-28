Aragón ofrece colaboración a Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario en Toledo

Aragón ha ofrecido su colaboración a la Junta de Castilla- La Mancha, tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, y en el que se confirma el fallecimiento de más de 40 personas.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, en un acto programado por la mañana antes de la suspensión de actos, el presidente se ha solidarizado con las víctimas – entonces todavía no se habían confirmado fallecidos – y ha ofrecido apoyo con medios humanos, sanitarios o materiales necesarios.

El ejecutivo, por ejemplo, ha ofrecido los helicópteros sanitarios para colaborar en las labores de rescate y asistentencia a los heridos y también reservas del Banco de Sangre y Tejidos.

Actos en memoria de las víctimas

Además, la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado, a las ocho de la tarde esta tarde un minuto de silencio en la puerta de todos los ayuntamientos en memoria de las víctimas del accidente ferroviario y para agradecer la labor de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona. Los consistorios aragoneses secundarán la convocatoria. El presidente Azcón participará en del Ayuntamiento de Zaragoza.

Afecciones

El accidente ha obligado a cortar la circulación de trenes AVE entre Madrid y Andalucía. De momento, se han suspendido hoy hasta 10 conexiones entre Zaragoza y Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Esas afecciones podrían extenderse durante los próximos días, hasta que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias retire los convoyes afectados.