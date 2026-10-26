VOX presentará un único candidato al Senado en Zaragoza y Huesca

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Finalmente, VOX ha decidido retirar sus candidaturas de seis circunscripciones y presentar un solo candidato al Senado en catorce para evitar una mayoría de PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta. Señalan que Partido Popular y VOX son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos, pero que coinciden en la necesidad de frenar a la candidatura de izquierdas.

Así, VOX no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Sólo tendrá un único candidato en catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las 23 provincias restantes, concurrirá con normalidad, entre ellas Teruel.

Hace unas horas, Teruel Existe también ha despejado otra de las dudas pendientes al anunciar que Tomás Guitarte encabezará sus listas al Congreso por esa provincia. Además, el concejal de Muniesa, Raúl Blasco, será el número uno al Senado. Guitarte, actual diputado de Aragón- Teruel Existe en las Cortes, estuvo ya en la Cámara Baja entre 2019 y 2023. El objetivo es dar voz a las reivindicaciones de la provincia.

El Partido Socialista ha presentado oficialmente sus candidaturas al Congreso y al Senado por la provincia de Huesca. Begoña Nasarre será la número uno a la Cámara Baja y Tania Solans, a la Alta. La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, asegura que el objetivo es frenar los recortes y seguir avanzando en los derechos sociales. Además, cree que una remontada es posible como ha ocurrido en Brasil con la victoria de Lula en las elecciones presidenciales.

Podemos también ha conformado que presentará candidaturas al Congreso en las tres provincias aragonesas. Una formación política que está superando una crisis en Aragón, tras la dimisión de los responsables de esta formación política en la Comunidad Autónoma, al considerar que la dirección nacional estaba imponiendo sus criterios. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señala que la decisión de Chunta- Frente Amplio de no presentarse en Teruel demuestra que esas formaciones políticas son afines al PSOE.