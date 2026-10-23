El Clúster defiende que los componentes se fabriquen en Europa

LEER MÁS La automoción aragonesa resiste al valle de la electrificación

El sector aplaude esta normativa porque contribuirá a reindustrializar el territorio, pero rechazan la postura de algunos socios europeos, que plantean incluir a países extracomunitarios como Marruecos en el acuerdo. El clúster aragonés lo rechaza porque perjudicaría a la industria y auxiliares locales. Juan Carlos Dueñas, presidente del clúster aragonés de la automoción.

También piden aprobar cuanto antes esta normativa, que podría entrar en vigor en 2028, ante la previsión de que en pocos años empiecen a montarse nuevos modelos chinos en España.

Elecciones en Stellantis

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, celebra el buen resultado obtenido por su sindicato en las elecciones de la planta de Stellantis. UGT ha vuelto a ganar y lo ha hecho con mayoría absoluta, tras obtener 15 de los 29 delegados del comité de empresa. Tres más de los que tenía hasta ahora.

Arceiz agradece su apoyo a los trabajadores y afirma que asumen los resultados con humildad y responsabilidad. Explica que, en adelante, seguirán trabajando para seguir mejorando las condiciones laborales e impulsando la actividad en la planta de Figueruelas.