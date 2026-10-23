Automoción

El Clúster defiende que los componentes se fabriquen en Europa

El clúster de la automoción ha organizado una jornada para analizar la normativa que obligará a que el 70% de las piezas de los vehículos fabricados en Europa se produzcan en la propia unión. Aquí en Aragón, el 40% de los componentes que usa Leapmotor para ensamblar su modelo B10 ya son de procedencia local.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Cadena de montaje de la planta de Stellantis en Figueruelas
Cadena de montaje de la planta de Stellantis en Figueruelas | Onda Cero

El sector aplaude esta normativa porque contribuirá a reindustrializar el territorio, pero rechazan la postura de algunos socios europeos, que plantean incluir a países extracomunitarios como Marruecos en el acuerdo. El clúster aragonés lo rechaza porque perjudicaría a la industria y auxiliares locales. Juan Carlos Dueñas, presidente del clúster aragonés de la automoción.

También piden aprobar cuanto antes esta normativa, que podría entrar en vigor en 2028, ante la previsión de que en pocos años empiecen a montarse nuevos modelos chinos en España.

Elecciones en Stellantis

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, celebra el buen resultado obtenido por su sindicato en las elecciones de la planta de Stellantis. UGT ha vuelto a ganar y lo ha hecho con mayoría absoluta, tras obtener 15 de los 29 delegados del comité de empresa. Tres más de los que tenía hasta ahora.

Arceiz agradece su apoyo a los trabajadores y afirma que asumen los resultados con humildad y responsabilidad. Explica que, en adelante, seguirán trabajando para seguir mejorando las condiciones laborales e impulsando la actividad en la planta de Figueruelas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid