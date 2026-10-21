UGT y CCOO animan a secundar la huelga general del 11N

UGT y CCOO animan a los ciudadanos a secundar en Aragón la huelga general convocada el 11 de noviembre bajo el lema “Salarios, vivienda, precios”. Reclamarán así sueldos dignos, vivienda asequible y mejoras en derechos laborales.

Según ha trasladado los representantes de los sindicatos mayoritarios en Aragón, tras registrar esta semana la convocatoria de la huelga, dirigen su protesta a todas las administraciones de las que depende garantizar el derecho a la vivienda, y también contra la patronal, por su negativa a renovar el acuerdo de negociación colectiva.

La subida del coste de la vida, muy superior a la de los salarios, es otro de los aspectos laborales que marcan esta huelga cuya convocatoria tuvo como detonante el caso de Maricarmen, en el que confluyen muchos de los problemas que afectan actualmente a la sociedad, según los sindicatos.

Los líderes autonómicos de UGT, José Juan Arceiz, y de CCOO, Manuel Pina, defienden la legalidad de esta protesta con la que esperan arrancar compromisos a los partidos que se presentan a las elecciones generales durante la campaña.

Los sindicatos de clase han registrado la convocatoria en el SAMA de cara a la mediación con CEOE y CEPYME preceptiva en el servicio de mediación cada vez que se convoca huelga. El siguiente paso será la negociación de los servicios mínimos.