El PSOE de Huesca critica el sectarismo de Azcón por no declarar Aínsa y Biescas zonas tensionadas

El diputado del PSOE Marcel Iglesias ha criticado el sectarismo del Gobierno de Aragón tras rechazar la declaración como zonas tensionadas de los municipios de Biescas y Aínsa. Insisten en que los alquileres turísticos y la compra de segundas residencias repercuten directamente en el incremento de los precios de alquiler y de venta de vivienda lo que dificulta el acceso a la misma a los propios habitantes del territorio. Ante esta situación los municipios de Biescas y Aínsa trasladaron al Ejecutivo aragonés su solicitud para contar con la declaración como zonas tensionadas de viviendas. Sin embargo, esta misma semana el Ejecutivo ha rechazado iniciar esa tramitación hasta no disponer de informes científicos que contradiga los efectos negativos que atribuye a esta medida.

La alcaldesa de Biescas critica que debido a esta negativa estos municipios no van a poder acogerse a las ayudas planteadas por el Gobierno estatal y que permitirían abaratar la vivienda. "Esta decisión supone cerrar anticipadamente la puerta a una herramienta legal sin estudiar las circunstancias particulares de cada municipio. La respuesta autonómica reconoce las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a jóvenes, familias y trabajadores en municipios con intensa actividad turística, pero no aporta datos específicos sobre Biescas ni concreta medidas alternativas para dar respuesta a sus necesidades”, ha dicho Lorena Cajal

Los socialistas consideran que la política de construcción de vivienda defendida por el PP no va a solucionar el problema en los municipios de gran presión turística. Enrique Pueyo, alcalde de Aínsa ha recordado que la declaración de zonas tensionadas “permitiría a los vecinos ampliar sus posibilidades para solicitar ayudas y evitar los altos precios de la vivienda en estas zonas”. “Pero la respuesta de Jorge Azcón es negar a los vecinos estas posibilidad”, ha dicho. Ha recordado además que otras comunidades autónomas sí que la aplican “con lo que el propio sectarismo de Jorge Azcón está generado diferencias entre vecinos de una u otra comunidad”, ha añadido. Pueyo ha puesto ejemplos concretos de familias que están llegando a Aínsa a trabajar y no encuentran vivienda. “Basar todo en la construcción de vivienda no es la solución”, ha dicho.

La alcaldesa de Biescas también reclama otras medidas para atajar el problema de la vivienda al margen de la construcción. Entre otras propone topar los precios de los alquileres y las ventas, plantear subvenciones para inquilinos y compradores, así como ayudas a la construcción.

El diputado Marcel Iglesias se ha referido a que este problema se extiende a otros municipios como Benasque, Jaca o Sallent de Gállego. “Declarar zonas tensionadas supone contener el precio del alquiler, es fundamental en la situación de crisis de vivienda en la que estamos, no solo vale con construir, eso no resolverá el problema por sí solo, hay que tomar más medidas”, ha dicho. “Pero la coalición buitre de PP y Vox se niega a aplicar medidas; no solo vale con construir, hay que tomar medidas inmediatas”, ha añadido.

Ha recordado que las competencias de Vivienda las tiene el Gobierno de Aragón y que el PP lleva más de tres años gobernando en Aragón, con Jorge Azcón, o en Huesca, con Lorena Orduna, y no hay ni una sola vivienda protegida entregada, además de que ha criticado la gestión “chapucera” en el polígono Las Harineras de Huesca “intentando colar un modelo de vivienda que nada tiene que ver con la vivienda asequible”.