Aragón incrementará en un 20% el presupuesto de Educación para 2027

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Azcón ha señalado que ese incremento de la cuantía económica servirá para acometer la construcción de infraestructuras educativas y la instalación de sistemas de climatización en las aulas. También aumentarán las partidas para ciencia e investigación, la Universidad de Zaragoza y la mejora de las condiciones de los docentes. Desde PP y VOX señalan que están ultimando los flecos para presentar el proyecto de ley de presupuestos para 2027.

El Departamento de Educación convocará 900 plazas para profesores de Secundaria y Bachillerato en 21 especialidades en 2027. Una medida que se ha aprobado en la Mesa Sectorial y con la división de los sindicatos del sector. La mayoría de las oposiciones corresponde a la ESO y la Oferta Pública de Empleo incluye, entre otros, 189 puestos para profesores de inglés, 174 de matemáticas y 160 de lengua.

Miércoles Verdes

Finalmente, los sindicatos educativos y la Federación de Asociaciones de Padres iniciarán mañana, con dos semanas de retraso, una nueva campaña reivindicativa en defensa de la escuela pública. Son los denominados “Miércoles verdes”, que también tendrán lugar el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Convocan a padres, profesores y alumnos a concentrarse frente a los colegios antes del inicio de la jornada lectiva y en los recreos.