La educación pública clama contra la concertación del Bachillerato

Primera jornada de huelga en la educación pública contra la concertación del Bachillerato prevista para el próximo curso 2026-2027. Según los sindicatos el seguimiento es del 40% a falta de recopilar los últimos datos, con más incidencia en los ciclos de Infantil y Primaria. Como parte de las movilizaciones, cientos de personas se han concentrado a las puertas del Departamento de Educación para exigir al Gobierno aragonés que paralice el proceso, ya que lo consideran innecesario al quedar cerca de 2.000 plazas libres en la pública.

Los docentes critican que se destinen fondos a la privada cuando existen numerosas carencias en la pública. Por ello, un centenar de centros han remitido escritos dirigidos a la consejera, que recogen sus peticiones. Entre ellas, bajar ratios, contratar más profesorado, reforzar la orientación, atender al alumnado vulnerable, climatizar centros, mejorar infraestructuras, garantizar recursos en el medio rural, mejorar los servicios de transporte o comedor y dignificar las condiciones laborales.

Mañana miércoles continuará la convocatoria huelga y se realizarán dos manifestaciones. La primera será estudiantil a las 12.00 horas en Plaza San Francisco y la segunda, a las 18.30 desde Glorieta Sasera a Plaza del Pilar.