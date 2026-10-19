Los cribados y las revisiones, esenciales en la prevención del cáncer de mama

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Si se detecta a tiempo, en las fases iniciales, la tasa de supervivencia supera el 90% en los casos de cáncer de mama Y, a pesar de que solemos hablar siempre de mujeres, los hombres también tienen cáncer de mama, en la comunidad aragonesa, se detectan en torno a 20 casos cada año, es un 1% de los diagnósticos.

Este año la mirada está puesta en el cribado de cáncer de mama. El año pasado se alcanzó una tasa de participación de en torno al 73% de mujeres entre 50 y 69 años, ahora se va a extender el programa a mujeres de entre 45 y 70 años. Teruel es la provincia en la que más participación hay, con un 84,4% de las mujeres a las que se invita.

Mª José Méndez es voluntaria de acogida de la AECC en Zaragoza y explica que cuando llegan las personas a la asociación lo hacen en búsqueda, sobre todo, de información y de orientación a cómo afrontar una situación que les ha sobrevenido. “Lo más impactante y bonito es ver cómo cuando se van después de la primera visita lo hacen más tranquilos y con más alivio”. Son diferentes a cuándo han entrado.

Todos los servicios de la AECC son gratuitos y universales, independientemente de que se sea socio o no. Servicios sociales como psicooncología, nutricionista, fisioterapeuta e incluso trabajadoras sociales como Berta Martínez, ofrecen el servicio que cada persona necesita. Martínez cuenta cómo desde el área de trabajo social se mantiene una entrevista con cada persona y se le orienta según su caso. Se ofrece desde gestión laboral hasta económica, facilitando alojamiento a familias de fuera de Zaragoza o a quienes necesitan fuera de Aragón para recibir un tratamiento.

Gestionar bajas laborales o la incorporación al puesto de trabajo después del tratamiento, la posibilidad de gestiones para ayudas estatales, subvenciones o transporte sanitario o algo tan básico como una cama articulada o un pañuelo o peluca son algunas de las funciones que se realizan desde el área de trabajo social. Sin olvidar el apoyo a familiares y cuidadores.

Voluntarias testimoniales

A veces se desconoce todos los servicios que se ofrecen desde entidades como la AECC. Mercedes Soriano es voluntaria, pero también tuvo cáncer de mama en los dos pechos. Su decisión de contar su experiencia y ayudar a quienes están pasando por esta situación surgió justo cuando estaba ingresada tras la detección del segundo cáncer.

En su caso, se enteró que tenía cáncer de mama tras una mamografía, de ahí que recalque la importancia que tienen las revisiones y los cribados. La importancia de acudir cuando se les cita. Son muchos los aspectos que se pueden complicar en un proceso como este y mucha la incertidumbre, por lo que también hace un llamamiento a que se busque la información que se desee a través de los profesionales, huyendo de “me han dicho” o “a una amiga le pasó”.