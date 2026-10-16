La alcaldesa de Cella, Carmen Pobo, deja la política

La expresidenta de la Diputación de Teruel y actual senadora del Partido Popular, Carmen Pobo, ha anunciado que deja la política tras casi cuatro décadas de actividad institucional.

Pobo, que también fue la primera mujer en presidir el PP turolense, comenzó su carrera en 1987 como concejal de Cella. Su recorrido incluye cuatro mandatos como alcaldesa, cinco legislaturas como diputada en las Cortes de Aragón y otras cuatro en el Senado.

Al anunciar su marcha ha defendido el trabajo desarrollado en las distintas administraciones donde ha ostentado cargos de responsabilidad, "especialmente la reducción de la deuda en la Diputación de Teruel" y su labor parlamentaria en defensa del medio rural y la lucha contra la despoblación.