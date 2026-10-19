Zaragoza recibe con ilusión la exposición de la Copa del Mundo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido el acto institucional de la exposición “Reyes del Mundo”, en la que se exhibe la copa lograda este verano por la selección española. Se podrá ver esta tarde en el salón de recepciones y mañana, sólo la copa, en el zaguán del consistorio. Ayer, más de 2.500 zaragozanos acudieron a la exposición y más de 6.000 futbolistas de equipos base pudieron fotografiarse con la copa en el estadio Pedro Sancho.

Durante la recepción, el presidente de la RFEF, Rafael Lauzán, ha valorado el apoyo de Aragón y Zaragoza a la selección y las inversiones en materia futbolística. Especialmente la construcción del nuevo campo de fútbol de la Romareda, una inversión “muy necesaria” que será una de las sedes del mundial de 2030.

En el acto el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha entregado a Lauzán medidas de la Virgen para todos los miembros de la selección. La Federación, por su parte, ha regalado camisetas personalizadas al presidente; a la alcaldesa, Natalia Chueca; al presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba; y al joven árbitro Yago García, agredido en un partido a finales de septiembre.

La primera edil ha recordado que de ella solicitó a la Federación acoger la exposición durante las fechas del Pilar, incidiendo además en cómo la ciudad se volcó con la roja durante la competición. Tras la recepción, a la que finalmente no ha asistido el seleccionador Luis de la Fuente, se ha realizado una ofrenda a la Virgen del Pilar.

De momento, esta exposición conmemorativa de la victoria en el Mundial ha recorrido cuatro comunidades autónomas y ha sido vista por más de 100.00 aficionados.