Zaragoza acoge un gran foro sobre la seguridad vial en moto

Durante la primera jornada de este foro mundial se han abordado aspectos como el papel de la moto en la movilidad urbana segura y sostenible. El director técnico de la Asociación de Empresas del Sector de las Dos Ruedas (ANESDOR), Sergio Crespo, ha explicado que "el mercado español de la moto crece a razón de más de un 20% en España". En la jornada del jueves se tratarán cuestiones como la seguridad de las carreteras o la percepción del peligro por parte de los motoristas.

Según Crespo hay varias vertientes que justifican el atractivo del vehículo de dos ruedas. "La moto es un vehículo más económico, fácil de aparcar, ocupa menos espacio, evita atascos y te lleva puerta a puerta. Además, está la parte de ocio y viaje de fin de semana con moto más grande, que te permite disfrutar saliendo a comer con los amigos o la pareja".

Sobre la seguridad de los motoristas, Sergio Crespo cree que en España se están haciendo las cosas bien. "En otras regiones no está tan avanzado como en España", asegura. Sin embargo, aún hay mucho margen de mejora, ya que sólo en 2025 fallecieron 304 motoristas. "No hay una única tecla que sea la solución. Por parte de la industria, las motocicletas nuevas están incorporando un montón de sistemas avanzados de ayuda a la conducción, como asistencia dinámica, sistemas de frenado avanzado, iluminación o radares que monitorizan el entorno." Además de lo que directamente depende de la industria, también recalca la importancia del equipamiento del motorista, la calidad de las infraestructuras o las políticas de movilidad.