Azcón también duda del proceso de voto por correo

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Los ciudadanos ya pueden solicitar el voto por correo para las Elecciones Generales del 29 de noviembre. Pueden realizarlo de forma telemática en la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina postal hasta el 19 de noviembre. Los interesados deben presentar el DNI, pasaporte o carné de conducir. La Oficina del Censo Electoral enviará las papeletas, a partir del 9 de noviembre. Los electores deben indicar una dirección que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. El plazo para entregar el voto por correo finalizará el 25 de noviembre.

Muchos aragoneses optan por este trámite para participar en las elecciones y se han acercado a las oficinas postales. Sin embargo, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, se ha sumado a las dudas que ha sembrado sobre el proceso de voto por correo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha animado a todos los ciudadanos a ejercer presencialmente ese derecho.

La respuesta de Azcón a la prensa también deja sombras sobre este sistema de votación, ya que ha asegurado que sus hijos estudian fuera de Aragón, pero ha tramitado ya los billetes para que puedan votar de manera presencial en Zaragoza, aunque reconocer que muchas personas optarán por la fórmula del sufragio por correo.