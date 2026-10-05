Los partidos políticos aragoneses valoran la cita electoral

LEER MÁS El presidente Sánchez carga contra el pacto PP- VOX en Aragón

El responsable del Gobierno autonómico y líder regional del PP, Jorge Azcón, ha señalado que es una buena noticia y considera que el presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, antepone sus intereses personales a los de los ciudadanos, ya que ha convocado esos comicios al entender que tiene una oportunidad para mejorar sus resultados.

Azcón cree que Sánchez pasará a la historia por ser el presidente que menos vivienda ha construido, a pesar de que ha gobernado durante ocho años, y el que más ha mentido. Confía en el triunfo del Partido Popular en esas elecciones y asegura que el líder de esa formación política, Alberto Núñez Feijóo, llega a La Moncloa gobernará para todos.

La secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, asegura que afrontan esta cita con las urnas con ganas e ilusión y confían en atraer la confianza de los votantes de izquierda. Alegría cree que estas elecciones confrontan dos modelos diferentes como son los del centro- derecha y el de los socialistas. Recuerda que en estas dos legislaturas el Gobierno de España ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones y han consolidado el Estado del Bienestar.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, considera que este adelanto electoral es importante para renovar los apoyos de las distintas fuerzas políticas y cree que es una oportunidad para ver qué modelo político se quiere implantar en el país.

Desde VOX, su líder en Aragón, Alejandro Nolasco, celebra la convocatoria de elecciones, pero se muestra cauto y pide no vender la piel del oso antes de cazarlo. Cree que es una oportunidad para echar al Gobierno socialista, el más corrupto de los últimos años. Sobre los candidatos que presentará la formación, no cierra la puerta y asegura que está a disposición del partido.

Candidatura unitaria

Las formaciones políticas de la izquierda van a intentar llegar a un acuerdo para presentar una candidatura conjunta de cara a esos comicios. Unas conversaciones que serán contrarreloj, ya que el 16 de octubre concluye el plazo para presentar las coaliciones. El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, ha avanzado que van a mantener contactos con fuerzas como Podemos, Izquierda Unida, Teruel Existe, SUMAR, los Verdes y Recortes Cero para formar una candidatura que defienda las reivindicaciones de Aragón.

La diputada de Izquierda Unida en las Cortes, Marta Abengochea, ha señalado que también trabajan en una candidatura unitaria de la izquierda. El portavoz de Aragón- Teruel Existe, Tomás Guitarte, prevé una campaña de confrontación entre los grupos de la izquierda y de la derecha, algo que polarizará los mensajes. Además, ya han avanzado que quieren presentar una candidatura a esos comicios para que se escuche la voz del territorio.

Navarro en Onda Cero

La convocatoria de elecciones interferirá en el día a día de la actividad política. En una entrevista aquí, en Onda Cero, la presidenta de las Cortes, María Navarro, ha expresado su confianza en que esa cita con las urnas no afecte al trabajo parlamentario ni contamine los debates. La campaña electoral coincidirá, previsiblemente, con la tramitación en las Cortes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027. Navarro confía en el que Gobierno aragonés remita cuanto antes esas cuentas al parlamento y está convencida de que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.