El presidente Sánchez carga contra el pacto PP- VOX en Aragón

Por eso, Sánchez ha avanzado que acudirán al Tribunal Constitucional si el Gobierno aragonés aprueba medidas contrarias a la Carta Magna. En declaraciones en Chipre, Sánchez ha señalado que ONGs como Amnistía Internacional han señalado que los acuerdos entre PP y VOX ponen en riesgo los derechos humanos en nuestro país. Ya avanza que estarán muy vigilantes.

El Gobierno de España ha salido en tromba para criticar ese pacto. Por ejemplo, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, lamenta que ese acuerdo PP- VOX rechaza la llegada de nuevos menores migrantes o incida en la prioridad nacional. Otro de los puntos incide en eliminar el término catalán dentro de las modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, carga contra esa media que califica como un ataque gratuito a Cataluña.

Mientras tanto, la Mesa y la Junta de Portavoces de las Corte se reunirán esta tarde para poner fecha al pleno de investidura como presidente del Gobierno aragonés del candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. A falta de confirmación oficial, esta cita política podrías ser el martes y el miércoles de la semana. Es decir, a escasos días del 3 de mayo, fecha en la que finaliza el plazo para evitar la repetición electoral.

La toma de posesión de Azcón sería el jueves. Ya sabemos que el nuevo Gobierno de coalición tendrá nueve consejerías y que VOX asumirá tres de ellas. Desregulación, Bienestar Social y Familia con rango de vicepresidencia, Medio Ambiente y Turismo y Ganadería, Agricultura y Alimentación. En declaraciones a La Sexta, el candidato Azcón ha avanzado que ha hablado con sus socios para formar un equipo de gestión con experiencia.