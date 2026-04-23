Azcón defiende el acuerdo con VOX y los puntos más polémicos

LEER MÁS PP y VOX llegan a un acuerdo para la investidura de Azcón

Azcón ha insistido en que todas las decisiones que tengan que ver sobre la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y servicios sociales, que ha impuesto VOX, las analizarán los servicios jurídicos del Gobierno aragonés. En cualquier caso, apuesta por priorizar el arraigo para beneficiarse de esas prestaciones.

El pacto de investidura incluye el rechazo a la llegada de menores migrantes no acompañados. Azcón justifica esta medida porque el Gobierno de España no aporta los fondos económicos suficientes a las Comunidades Autónomas para la acogida ni tiene en cuenta su opinión de los territorios.

Otro de los puntos del pacto PP- VOX se centra en la supresión del término catalán dentro de las modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón. El presidente en funciones señala que se hablan variantes del catalán que son diferentes como ocurre con el valenciano. Azcón ha asegurado que todos los inmigrantes tendrán derecho a la sanidad pública y a recibir tratamientos. Considera que algunas formaciones quieren utilizar el miedo como rédito político. Dentro de sus prioridades ha destacado el inicio de las obras del nuevo hospital Royo Villanova de Zaragoza y las políticas para construir más vivienda.

Valoraciones acuerdo

En esta jornada de San Jorge, los grupos parlamentarios han valorado ese pacto PP- VOX en el acto institucional en las Cortes. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, cree que ese acuerdo no se extenderá en el tiempo. El diputado de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, lamenta que nuestra Comunidad sea la que más peso tendrá VOX en un gobierno y señala que estarán pendientes de la atención a los migrantes. La diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, lamenta que el PP se ha plegado ante los intereses de VOX, formación negacionista con el cambio climático o la violencia de género.

Los diputados de Chunta no han asistido a estas celebraciones en el palacio de la Aljafería, un plante con el que han querido mostrar su rechazo al pacto de gobierno que han cerrado PP y VOX. El presidente de Chunta, Jorge Pueyo, considera que este acuerdo destroza Aragón. El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha defendido el pacto con el PP porque supone una rebaja fiscal y regula la inmigración. Desde el Partido Popular lamentan la ausencia de Chunta porque rompe con el respeto institucional. La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, califica la decisión de Chunta como sectaria e irresponsable.