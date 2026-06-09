SEGURIDAD

Aragón, segunda comunidad donde más suben los robos en domicilios

El informe de la Unión de Cerrajeros de Seguridad de España señala a Aragón como una de las regiones donde los robos en domicilios han aumentado de forma más notable en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 25%, mientras la tendencia en el resto de España es descendente.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Sólo Extremadura, con un 25,3% de incremento, supera a Aragón en el ranking de las comunidades autónomas donde más han aumentado los robos en viviendas, según datos del Ministerio del Interior. Entre las conclusiones del informe realizado por la Unión de Cerrajeros de Seguridad, se señala que el 25% de aumento en Aragón requiere una intervención inmediata, que generalmente empieza por las medidas aplicadas por cada partircular.

Según el presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad de España, el zaragozano José Luis García de Vicuña, hay varias razones que explican estos datos, pero fundamentalmente una. "Esto responde a una clara fatiga de las cerraduras que tenemos. Están funcionando, pero se han quedado obsoletas con respecto a las técnicas de seguridad que ahora mismo utilizan los delincuentes", explica.

En cuanto a las recomendaciones para proteger la vivienda particular, la primera es obvia: cerrar con llave. "No vale cerrar al resbalón y no echar la llave", señala. Ni siquiera para bajar a comprar el pan, ya que "muchas veces, el caco aprovecha estos descuidos porque le bastan dos minutos para desvalijar la casa", subraya García de Vicuña, quien también recomienda que un profesional haga una revisión de lo que hay en casa para aconsejar "cómo darle minutos a la puerta", complicando la entrada lo suficiente como para evitar que entren en casa.

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