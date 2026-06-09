Desmantelado un punto de venta de drogas en el barrio de San Martín de Huesca

La Policía Nacional ha realizado la primera incautación de tusi o cocaína rosa en Huesca durante una operación en la que se ha desmantelado un punto de venta de droga en el barrio de Santo Domingo y San Martín.

La investigación ha concluido con un detenido, de 32 años y nacionalidad colombiana, que estaba huido de la justicia. Tenía pendiente una orden de ingreso en prisión emitida por un juzgado de Barcelona y una orden de expulsión de territorio Schengen. Esta persona llevaba un tiempo distribuyendo sustancias estupefacientes en el barrio de San Martín desde que fue desalojado de un inmueble ocupado en la zona de las Harineras.

Una patrulla observó a este hombre cuando se disponía a hacer un nuevo cambio de domicilio. Al tener conocimiento de sus antecedentes por tráfico de drogas y de que se había producido un aumento de la venta de droga al menudeo en esta zona, procedieron a interceptarle y registrar todos sus enseres.

De esta forma intervinieron diferentes tipos de sustancias estupefacientes: 33 gramos de MDMA/éxtasis, 56,2 gramos de cocaína en diferentes presentaciones, 96 pastillas de éxtasis y 7,83 gramos de droga sintética tusi, constituyendo la primera incautación de esta droga en Huesca.

También se intervinieron diversos efectos utilizados para vender al por menor estas drogas, y sustancia de corte para aumentar el volumen del producto y maximizar de esta forma las ganancias.