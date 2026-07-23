El Momo, el rapero zaragozano que ha grabado el documental de Borja Iglesias en el Mundial

Mario Maher, realizador audiovisual y rapero zaragozano conocido como "El Momo", ha grabado durante el Mundial un documental para Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, ex del Real Zaragoza e internacional con la selección española. "Ha sido una locura máxima, no me voy a recuperar de esto en la vida", afirma Mario.

La idea surgió meses antes del Mundial. "Fuimos grabándole algunos partidos en anteriores convocatorias, y ya sonaba el eco: "¿te imaginas que me llaman para el Mundial?, molaría hacer un documental?", cuenta Mario, "es lo mejor que pudimos hacer, porque en un Mundial pasan tantas cosas que luego nos hubiéramos arrepentido de no haber llevado cámaras para grabar".

Mario fue uno de los pocos afortunados que pudo coger la copa: "Me sorprendió lo mucho que pesaba. Yo estaba en una nube en ese momento, iba siguiendo a Borja por el campo y saluda a Javier Bardem y a Jennifer Hermoso, no me daba tiempo para ver tanta cosa y de repente tengo la copa en la mano". Para un futbolero como él ha sido una experiencia imborrable.

Lo ha vivido acompañado de su mujer, la diseñadora Irene Marqueta: "Hay cosas que no se pueden contar con palabras, sino que hay que vivirlas, y vivirlas de la mano con ella es un recuerdo para toda la vida. Muchas veces me miraba con Irene o con la hermana de Borja y nos decíamos "que estamos aquí", estamos en el Mundial, estamos viendo unos estadios increíbles, las mejores selecciones del mundo y encima se alinean los astros para que gane la selección española". Aunque les hubiera gustado que Borja Iglesias hubiera tenido más minutos, para Mario es uno de los grandes ganadores de este Mundial, "independientemente de lo que haya pasado en el terreno de juego, hay una ola de cariño hacia él, está en todas partes y se lo merece, sin duda".

Todavía no se sabe ni las fechas ni la forma que tendrá el documental. "Ha pasado todo tan rápido que casi no hemos tenido tiempo para reunirnos y decir que formato va a tener. Va a haber que sacar mucho tiempo y meterle muchas horas y cariño para darle el amor que se merece", cuenta Mario.