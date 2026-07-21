La ley antitabaco: más espacios sin humo y mayores restricciones

El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley antitabaco, que pasa a su tramitación parlamentaria en las Cortes. "La última regulación fue de 2010, han pasado más de 15 años y cuando una normativa de este tipo no se renueva, pierde efectividad", asegura Rodrigo Córdoba García, delegado en Aragón del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. La nueva ley antitabaco prohíbe el consumo en:

terrazas de bares

estaciones de transporte

espectáculos y conciertos al aire libre

exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales

parques infantiles y zonas culturales o deportivas

vehículos de transporte con conductor

El objetivo de la ley es seguir reduciendo el consumo de tabaco. Desde la última reforma, las ventas de tabaco se han reducido a la mitad, según cuenta Rodrigo Córdoba. Entre sus medidas se encuentra la prohibición de consumo a los menores de edad, con multas mínimas de 200 euros para los padres o tutores legales. Actualmente solo está prohibida su venta a los menores de edad.

No solo se ve afectado el tabaco tradicional, sino también las nuevas formas de consumo. La ley se aplica de igual forma a:

cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina

bolsitas de nicotina para uso oral

productos a base de hierbas usados para fumar, vaporizar o inhalar

dispositivos para el consumo de productos calentados

Rodrigo Córdoba García afirma que "la sociedad en conjunto debe madurar y darse cuenta de que estos productos no solo son solo peligrosos por sí mismos, sino porque inducen a los menores a transitar al cigarrillo comercial". Según el delegado en Aragón del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, su efectividad "dependerá de la voluntad de las comunidades autónomas, ayuntamientos y de la sociedad en su conjunto, si la sociedad está mentalizada de que esto es importante, la presión social, más que la amenaza de la multa, llevará al cumplimiento". Además, añade que una gran parte de la población fumadora está a favor de la nueva regulación porque le va a ayudar a abandonar su adicción: "los que están en contra son los que tienen intereses con la industria tabacalera".