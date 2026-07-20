Detenidos cinco menores en Huesca por su implicación en varias agresiones grupales

La Policía Nacional ha detenido a cinco menores por una cuarta agresión vinculada al mismo grupo investigado por cometer ataques grupales. Esta cuarta agresión también tuvo lugar la madrugada del 11 de julio en la calle San Lorenzo cuando un matrimonio recriminó a este grupo de menores para evitar que continuaran agrediendo a un joven. Los menores dirigieron entonces la agresión hacia este matrimonio, ocasionándole al varón fractura costal y daños dentales. Después huyeron corriendo del lugar de los hechos.

Inmediatamente, el Grupo de Policía Judicial inició la investigación y realizó el visionado de varias imágenes que registraron la agresión, identificando a los cinco menores implicados en la agresión y procediendo a su detención durante la mañana del 17 de julio. Estos menores prestaron declaración en dependencias policiales en presencia de sus representantes legales y han pasado a disposición de Fiscalía de Menores, disponiendo la autoridad judicial su libertad vigilada con prohibición de aproximarse a calles del centro de Huesca, así como orden de alejamiento y comunicación de la víctima. Entre los arrestados se encuentran los tres menores que ya estaban siendo investigados por su implicación en otras tres agresiones cometidas durante las últimas dos semanas.

Comisión de Seguridad Extraordinaria

Precisamente la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha anunciado esta mañana la convocatoria esta semana de una Comisión de Seguridad extraordinaria tal y como ha pedido el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento. Esta formación ha pedido que se convoque, de forma extraordinaria y urgente, una comisión de seguridad ciudadana y, con la misma urgencia, el observatorio municipal de la convivencia para abordar esta situación, coordinar respuestas y desde la unanimidad, trasladar tranquilidad y confianza a la ciudadanía. Orduna ha confirmado la convocatoria aunque ha asegurado que le resulta "demagógico" que sea el PSOE del consistorio el que pida dicha reunión para obtener una información que la Subdelegación de Gobierno, que también es socialista, no había facilitado todavía al Consistorio.

Hablando de seguridad, la alcaldesa ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo urgente de la plantilla de la Policía Nacional. Ha recordado que el Gobierno Local "se ha empleado a fondo" en actualizar su policía y ajustar la plantilla a las necesidades actuales, mientras la Policía Nacional no lo ha hecho teniendo en cuenta que el número de efectivos está ajustado a 40.000 habitantes y no a los casi 57.000 que la ciudad tiene en la actualidad. Esta cuestión se pondrá sobre la mesa en la Junta Local de Seguridad que con motivo de las fiestas de San Lorenzo se reunirá el 27 de julio.