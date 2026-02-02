Policía Nacional

La Comisaría de Huesca incorpora un dron para reforzar la seguridad ciudadana

Esta incorporación permitirá mejorar la capacidad operativa de la Polilcía Nacional o en materia de Seguridad Ciudadana, dispositivos de orden público, espectáculos deportivos, Policía Judicial, Brigada de Extranjería, Policía Científica, colaboración con las Unidades Operativas en el terreno de actuación, gestión de situaciones de riesgo, controles fronterizos, así como labores humanitarias.

Huesca

La Comisaría de Policía Nacional de Huesca ha incorporado recientemente un nuevo dron (UAS) de última generación, que permitirá mejorar la capacidad operativa del Cuerpo en materia de Seguridad Ciudadana, dispositivos de orden público, espectáculos deportivos, Policía Judicial, Brigada de Extranjería, Policía Científica, colaboración con las Unidades Operativas en el terreno de actuación, gestión de situaciones de riesgo, controles fronterizos, así como labores humanitarias que para ello fuera requerido. La operatividad del dron recae en los agentes de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, policías especialmente formados y habilitados para el manejo de estos dispositivos.

Asimismo, complementando las labores operativas que los funcionarios de la Unidad Aerea realizan con los UAS, se realizan también a diario funciones de C-UAS (contra UAS) en los que estos mismos funcionarios realizan un control y supervisión de todos aquellos drones que sobrevuelan el cielo de la ciudad, tanto vuelos comunicados por los operadores particulares en cumplimiento con la legislación vigente, así como los drones que pudieran suponer un riesgo para la Seguridad Ciudadana o una intromisión en un dispositivo policial establecido al efecto, mediante sistemas de detección e inhibición.

De esta forma se amplía la capacidad operativa de la Unidad Aérea con base territorial de Zaragoza, al contar con un agente integrado en la plantilla de Huesca, realizando sus funciones no solo en la ciudad de Huesca, sino con movilidad para la colaboración con las mismas Unidades de Jaca y Canfranc. La incorporación de este dron supone un importante avance en la modernización de los medios técnicos de la Policía Nacional, reforzando la seguridad y mejorando la eficacia del servicio que se presta a la ciudadanía.

