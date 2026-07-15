Detenidos dos menores por tres agresiones ocurridas en el centro de Huesca

La Policía Nacional detiene en Huesca a dos menores e investiga a un tercero por su participación en varias agresiones ocurridas en el centro de la ciudad en las últimas dos semanas.

Los detenidos son dos menores de 16 y 17 años, y un tercer imputado de 16 años, por su participación en varias agresiones ocurridas de madrugada. La primera el 5 de julio, a las 03,30 horas en la calle Sancho Abarca, en la que causaron a la víctima lesiones leves por tratar de defender a una chica que iba con sus agresores. El 11 de julio se produjeron otras dos agresiones. Una a las 4.00 horas en la calle San Lorenzo, cuando agredieron a un varón al que le ocasionaron la fractura de uno de los dedos. Además, un tercer menor relacionado con los anteriores, fue identificado en el marco de una agresión cometida sobre las 03:30 horas del día 11 de julio en la plaza Concepción Arenal, ocasionando lesiones calificadas como leves a la víctima.

Los dos menores detenidos prestaron declaración en dependencias policiales acompañados por sus tutores legales. Una vez concluidas las actuaciones, los hechos fueron puestos en conocimiento de Fiscalía de Menores y ambos quedaron bajo la custodia de sus responsables legales.