incendios

Controlado el incendio del Matarraña con 300 hectáreas afectadas

Sobre el territorio un amplio operativo sigue trabajando para controlar el incendio, apagar rescoldos y evitar reactivaciones del fuego

Onda Cero Aragón

Teruel |

Efectivos siguen trabajando en la zona del incendio
Controlado el incendio de Peñarroya de Tastavins | INFOAR

El Gobierno de Aragón da por estabilizado el incendio de Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña, tras calcinar unas 300 hectáreas. Se ha reabierto la carretera entre Fuentespalda y Monrroyo y la Unidad Militar de Emergencias ya ha sido desmovilizada.

Sobre el territorio un amplio operativo formado por bomberos del INFOAR, de la Diputación de Teruel y de Castellón, sigue trabajando para controlar el incendio, apagar rescoldos y evitar reactivaciones del fuego.

Esta tarde aumentarán las rachas de viento y se esperan tormentas secas por lo que el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, explica que no se puede autorizar el regreso de las personas desalojadas que vivían en masías cercanas. Mañana valorarán si pueden volver a sus casas.

Eso sí, el operativo ha autorizado que se retomen las obras de un hotel de la zona, aunque con medidas especiales de seguridad.

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