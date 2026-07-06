Prevén que hoy quede estabilizado el incendio que ha calcinado 200 hectáreas en Loporzano

El Gobierno de Aragón prevé que hoy quede estabilizado el incendio de Loporzano, en Huesca, que ha calcinado unas 200 hectáreas, la mayoría de terreno forestal. 40 de ellas, en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. También se prevé que hoy puedan volver a su casa los aproximadamente treinta vecinos desalojados preventivamente de las localidades de Chibluco y San Julián de Banzo por la proximidad de las llamas, que también se acercaron peligrosamente a instalaciones de Pirotecnia Oscense.

El fuego se originó el sábado y ayer, unos 230 efectivos del Gobierno de Aragón y del Ministerio, y 15 medios aéreos, trabajaron para controlar las llamas. Tareas complicadas por la orografía escarpada y por el viento. Afortunadamente, se ha logrado perimetrar y el incendio no ha crecido en tamaño en las últimas horas. Los efectivos de la UME se han retirado para atender otras emergencias. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, lamentó anoche que la ola de calor de esta semana no va a mejorar las condiciones de extinción y, además, mantiene alto el riesgo de incendios.

El consejero dio detalles ayer del accidente que sufrió un helicóptero de la base de Boltaña que participaba en la extinción. Cayó al embalse de Montearagón cuando iba a recoger agua, aunque afortunadamente, la piloto resultó ilesa y salió por sus propios medios.

Por otro lado, el incendio de la sierra de Alcubierre se ha dado por estabilizado. El sábado se reabrió la carretera A-129 pero con vigilancia en los accesos al perímetro del incendio para evitar la presencia de curiosos en las zonas afectadas por el incendio.