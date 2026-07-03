LEER MÁS El viento dificulta la labor de control del incendio de Leciñena

Esta mañana ha quedado estabilizado el perímetro del fuego en el incendio de la Sierra de Alcubierre que ha afectado a 3.300 hectáreas de masa forestal y suelo agrícola. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y la subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), han asegurado que, por primera vez en bastantes días, la situación permite estar “satisfechos y optimistas”. La evolución durante la noche ha sido la esperada y ha permitido a las brigadas trabajar en mejores condiciones gracias a la bajada del viento y al aumento de la humedad. La Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos y voluntarios han podido contener el avance del incendio sin que el perímetro haya crecido.

Por su parte, la subdelegada ha indicado que los medios del Miteco ya se han retirado a base", aunque se mantienen alerta por si tuvieran que volver a actuar. También se mantiene el despliegue de la UME aunque algunas secciones podrían retirarse. Los esfuerzos se centran ahora en consolidar ese perímetro y en refrescar los puntos calientes detectados dentro del área afectada. Los equipos continuarán trabajando especialmente en los sectores 1 y 4, donde aún persisten focos activos que requieren vigilancia constante.

Por otro lado, el incendio de La Fueva, en Huesca, ya se da por estabilizado tras calcinar unas 40 hectáreas. Los vecinos de Morillo de Monclús, desalojados preventivamente, ya han podido volver a sus casas.

A pesar del optimismo, preocupa el aumento de rachas de viento desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche, con rachas de más de 40 kilómetros por hora. Y la temperatura llegará a los 36 grados. Además, la Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso naranja por altas temperaturas el fin de semana. El CECOPI volverá esta tarde a reunirse para analizar la evolución de ambos incendios.