El viento dificulta la labor de control del incendio de Leciñena

LEER MÁS El incendio de la Sierra de Alcubierre afecta ya a 2.200 hectáreas

Los trabajos de las brigadas y de los medios aéreos se concentran ahora en el avance del flanco derecho que se dirige a la sierra de Alcubierre, situada entre las provincias de Zaragoza y de Huesca. Durante la noche, los efectivos han podido controlar el perímetro del incendio. Sin embargo, el fuego podría ahora reavivarse por la fuerza del viento y el ascenso de las temperaturas. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, señala que queda mucho trabajo para estabilizar las llamas y que afrontamos horas críticas.

El fuego no amenaza, de momento, ninguna localidad, pero según la evolución del humo nos descarta la posibilidad de confinar algún núcleo por el humo. El alcalde de Alcubierre, Pedro Suñén, señala que están muy pendientes de la dirección del viento. El alcalde de Robres, Alvaro Domec, destaca la labor de las brigadas y de los agricultores para controlar el fuego y no oculta su desolación por la pérdida de la mayoría de zona de pinar de la sierra de Alcubierre, lo que contribuirá a la desertificación de los Monegros.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha cancelado su visita a Bruselas para participar en el comité de las regiones para regresar a Zaragoza y seguir la evolución del incendio. Aunque la preocupación sigue siendo extrema, espera que pronto se logre estabilizar el perímetro del incendio.