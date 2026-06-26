27 entidades apoyan la manifestación por el tren en Teruel

27 entidades han mostrado su apoyo ya la manifestación convocada para el próximo martes 30 de junio para reclamar el desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y la mejora de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia.

Desde la organización han destacado que el número de adhesiones continúa aumentando y que prevén que el lunes se formalicen nuevos respaldos a la convocatoria.

La movilización partirá de la plaza de la Catedral, recorrerá la calle San Juan, pasará por la Subdelegación del Gobierno y la Delegación del Gobierno de Aragón y concluirá en la estación de Renfe.

Además, los convocantes aseguraron que numerosos comercios cerrarán sus puertas para sumarse a la protesta, que finalizará con la lectura de un manifiesto.