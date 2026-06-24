Nueva protesta en Huesca en contra de la Inspección Educativa

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Decenas de docentes se han concentrado esta mañana a las puertas de varios centros educativos de la provincia de Huesca para visibilizar una preocupación creciente entre el profesorado de la provincia, las numerosas propuestas de sanción y apercibimientos relacionados en algunos casos con errores administrativos o cuestiones de carácter formal que, a su juicio, deberían resolverse mediante asesoramiento y acompañamiento profesional, y no a través de procedimientos sancionadores.

Bajo el lema “De espaldas a la burocracia y al acoso, de frente a nuestro alumnado” buena parte de los manifestantes han realizado la protesta de espaldas como símbolo del malestar existente en los centros educativos y del miedo que, según denuncian, generan determinadas actuaciones de la Inspección Educativa. Durante la concentración se ha puesto de manifiesto el desgaste que sufre el profesorado debido al incremento constante de las tareas administrativas, la complejidad creciente de las aulas, las elevadas ratios, la falta de recursos y las difíciles condiciones en las que desempeñan su labor.

Los participantes han reclamado un cambio en la actuación del Servicio Provincial de Inspección Educativa y han pedido el cese de su máximo responsable, al considerar que las actuaciones desarrolladas bajo su dirección han contribuido a deteriorar el clima laboral en los centros educativos y no han favorecido la mejora de la calidad educativa.

Finalmente, los docentes han reiterado su compromiso con la escuela pública y han manifestado su voluntad de seguir defendiendo unas condiciones de trabajo que permitan dedicar más tiempo a la atención del alumnado y menos a tareas burocráticas y procedimientos sancionadores.