La importancia de consumir tres lácteos al día

Consumir, al menos, tres lácteos al día es idóneo para llevar una dieta sana y equilibrada. Aportan vitaminas como la B12, la A, C y D, entre otras, además del calcio y fósforo. Es el perfecto complemento para una alimentación variada, acompañada de la práctica de ejercicio, lo que la hace saludable. Desde la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con el apoyo de la Unión Europea han organizado un roadshow por once ciudades españolas para dar a conocer la importancia que tiene el consumir lácteos y que provengan de Europa.

Se trata de un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea para ejecutar en tres años llamado "Cuenta con los lácteos" y, como indica Nuria Arribas, directora gerente de InLac, “pretende dar a conocer la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los productos lácteos europeos”. Para ello, se está dando a conocer la importancia que tiene consumir tres productos lácteos al día, que puede ser un vaso de leche, dos yogures y queso. “Aporta grandes beneficios porque, por ejemplo, son buenos por el calcio desde los niños, quienes necesitan un aporte por su etapa de crecimiento, hasta los mayores por el desgaste óseo, las embarazadas o los deportistas”.

A esto hay que añadirle otros aportes de las vitaminas o los hidratos de carbono, “si los comparas con otras bebidas como pueden ser las bebidas vegetales, los alimentos lácteos contienen propiedades nutricionales que no poseen otro tipo de alimentos, con lo cual, que el consumidor se lea las etiquetas, se informe y vea la necesidad de consumo de lácteos”.

Pero no sólo se explica la importancia nutricional y beneficios que aporta el consumo de lácteos al consumidor, sino que se hace también hincapié en la sostenibilidad ya que “la mayoría de las industrias, cooperativas y ganaderos que representamos en InLac están ubicadas en medio rural, de esta manera se favorece al crecimiento de esos ganaderos, de esas industrias y esas cooperativas que están cerca”, añade Arribas.

Roadshow de productos lácteos

La plaza de San Juan de los Panetes de Zaragoza acoge, los días 22 y 23 de junio, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 un autobús y una carpa en la que se pone de manifiesto todos estos temas de sostenibilidad en el sector lácteo y la importancia de su consumo.

El ilustrador gráfico Óscar Alonso ha sido el encargado de animar la campaña, no sólo los vinilos del autobús sino también el merchandising y todos los recursos gráficos que se pueden ver en la página web. Productos como un carro de la compra o una bolsa de la compra sostenible que pueden tocar a quienes se acerquen a este autobús y giren la ruleta que se encontrarán. Al comienzo de la experiencia “se ve un video en el que se explica el objetivo de la campaña y después, dos azafatos realizan una serie de preguntas que ayudarán a contestarlas y entender porqué están bien o mal”, ha explicado la gerente de InLac.

Roadshow de "Cuenta con los lácteos" | InLac