Fangoria abre los conciertos del espacio exterior del Palacio de Congresos

Fangoria abre esta noche los conciertos de San Lorenzo en el espacio exterior del Palacio de Congresos. Referente de la música electrónica y el pop en España, el grupo formado por Alaska y Nacho Canut, cuenta con una trayectoria consolidada desde finales de los años 80, con éxitos como “Ni tú ni nadie” o “Dramas y comedias”, y una propuesta artística marcada por su personalidad y estética inconfundible.

El martes 11 de agosto será el turno de Nil Moliner, una de las voces más destacadas del pop español actual, especialmente entre el público joven. Con un estilo cercano y optimista que combina pop, folk y sonidos acústicos, ha conquistado al público con temas como “Soldadito de hierro” o “Libertad”.

La programación continuará el miércoles 12 de agosto con Big Lois, representante de la nueva generación de artistas que han crecido en plataformas digitales. Su propuesta musical, que se mueve entre el rap, el trap y los sonidos urbanos contemporáneos, conecta especialmente con las nuevas audiencias. El jueves 13 de agosto subirá al escenario Nacha Pop, una de las bandas más emblemáticas de la Movida Madrileña. Con canciones ya convertidas en clásicos como “La chica de ayer” o “Lucha de gigantes”, su actuación supondrá un recorrido por la historia reciente de la música española. El cierre llegará el viernes 14 de agosto con el oscense Andrés Campo, uno de los nombres más reconocidos del techno nacional e internacional. Vinculado a la sala Florida 135 y habitual de grandes festivales como Tomorrowland o Monegros Desert Festival, su presencia refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el talento local y su proyección global.

El presupuesto destinado por el Ayuntamiento de Huesca a estos conciertos supera los 250.000€, una inversión que refuerza la apuesta municipal por la cultura y el ocio durante las fiestas patronales. El año pasado el escenario exterior del Palacio de Congresos reunió a miles de personas, con conciertos que llegaron a congregar a más de 10.000 espectadores, consolidándose como uno de los espacios con mayor afluencia de público.