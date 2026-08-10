Detenidos una hija del matrimonio asesinado en Tauste y su pareja por el doble homicidio

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Los arrestados serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros. La Guardia Civil continúa con la investigación para reconstruir los hechos, para ello focalizan su labor en la inspección ocular del domicilio donde fue hallado el matrimonio y en recabar los indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Las víctimas son el exsecretario general del sindicato del campo UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, también dirigente de la organización agraria. Las autopsias podrían aportar más datos para poder esclarecer estos asesinatos. Las familias de las víctimas localizaron el sábado los cuerpos sin vida al acudir a su domicilio porque no tenían noticias del matrimonio. Todo apunta a que los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado. El alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, confía en que caiga todo el peso de la ley para los responsables del crimen.

Sánchez dirigió la organización agraria UAGA desde 1999 y durante más de una década. Estuvo al frente de la Mesa de la Obras del Pacto del Agua y fue un firme defensor de las alianzas entre administraciones en favor de los agricultores. Su mujer, Esther Latorre, fue coordinadora comarcal de las Cinco Villas de UAGA y una de las fundadores del Área de la Mujer en esta misma organización. Por otro lado, fue miembro del Izquierda Unida en Zaragoza Comarcas y candidata a la Alcaldía de Tauste, igual que su marido.