El asesinato de una mujer en Barbastro tenía un móvil económico

LEER MÁS Aragón se suma a la reivindicación del 8M

En un primer momento, toda apuntaba a un suicidio, pero la investigación de la Guardia Civil ha determinado que fue asesinada. De hecho, la titular del juzgado número 2 de Barbastro decretó ayer el ingreso en prisión de un hombre, de 63 años, con el que la víctima mantenía una relación sentimental.

Otro de los arrestados, el marido legal de la asesinada, ha quedado en libertad provisional, pero mantiene su condición de investigado. Una tercera persona ha quedado en libertad sin cargos. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, cree que detrás de este crimen hay un móvil económico, ya que su actual pareja y su marido habrían sustraído dinero de las cuentas bancarias de la víctima y de un tío de ella.

La víctima vivía en Barbastro. Por eso, el Ayuntamiento de la localidad ha decretado dos días de luto oficial para condenar este asesinato. Además, colectivos feministas han convocado esta tarde una concentración de repulsa. En la sede del Gobierno aragonés también han guardado un minuto de silencio para apoyar a esta nueva víctima de la violencia machista. Allí, la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Mar Vaquero, ha anunciado que se van a personar en esta causa y anima a las mujeres a denunciar cualquier tipo de agresión.