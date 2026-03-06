Aragón se suma a la reivindicación del 8M

Aragón se prepara para el Día Internacional de la Mujer. El fin de semana en Zaragoza contará con varios actos convocados enmarcados en el 8M, como una marcha en bicicleta desde la Plaza de la Magdalena o la Noche Morada desde la Plaza del Justicia, ambas celebradas el sábado. Será bajo el lema “Por una vida digna y con derechos para todes”.

El domingo tendrá lugar la gran manifestación a partir de las 11.30 horas. Los colectivos organizadores leerán un manifiesto para posteriormente salir desde la Glorieta Sasera. Unas jornadas de reivindicación que desde los colectivos feministas “esperan con ilusión”.

El Gobierno de Aragón también se ha sumado a los actos por el 8 de marzo bajo el lema “Una sociedad mejor empieza aquí”. La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, ha reafirmado el compromiso con la igualdad real y efectiva, que se tiene que construir desde la educación, el empleo, las instituciones y las empresas.

En el plano institucional, están elaborando el tercer Plan Estratégico para la igualdad, que marcará las prioridades de los próximos años y reforzará la acción pública.