Enrique Sánchez, la historia detrás de "Menudas piezas" de Nacho García Velilla

El director aragonés Nacho García Velilla presentaba en el Festival de Málaga su nueva película: “Menudas piezas”. Una historia de superación a través del ajedrez. Una profesora, interpretada por Alexandra Jiménez, que consigue motivar a un grupo de alumnos de un colegio de barrio obrero.

Esta historia está basada en una historia real, en la del profesor Enrique Sánchez que consiguió que cinco alumnos, de entre 10 y 12 años del colegio Marcos Frechín de Zaragoza, llegaran a convertirse en campeones de España en ajedrez en 2017: Leo Giménez, Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar fueron los campeones de esta gesta.

Enrique Sánchez, recuerda cómo llegó al colegio en la década de los 80. Entonces había cuatro vías, cuatro clases por curso, y las aulas tenían casi 40 alumnos, se impartía desde Infantil hasta 8º de EGB y en el colegio había en torno a mil alumnos que eran hijos de familias del barrio, un barrio obrero. En 2017, la situación era totalmente diferente, en varios niveles sólo hay había una o dos vías, las clases eran de en torno a 20 alumnos y con un porcentaje de inmigrantes muy elevado, vecinos del barrio que se formaban desde infantil en el colegio.

Siempre que iba a algún lugar, Enrique Sánchez llevaba su tablero de ajedrez. No fue diferente en el Marcos Frechín, donde un grupo de alumnos se acercaba a jugar en el horario de comida. A finales del último curso, el Club de Ajedrez de Las Fuentes organizó un campeonato y participaron casi 200 chavales. Eso sirvió para prender la mecha del club, un club en el que los alumnos seguían yendo a jugar, aunque no estuvieran en el colegio. A nivel escolar, Sánchez recuerda que se convirtieron en una potencia en ajedrez y no han dejarlo de serlo.

El ajedrez, más que un deporte

El ajedrez es considerado un deporte, pero como indica el profesor Enrique Sánchez, es mucho más porque, aunque si tiene características que lo asemejan a una actividad deportiva, tiene otras singulares. No hay contacto físico y no todo el mundo se encacha al juego del ajedrez, aunque, según Sánchez, cuando te enganchas, es un juego que gusta, que apasiones y a través del que empiezas a descubrir que hay mucho más detrás que no se puede abarcar.

Son muchos los valores que se pueden adquirir a través del ajedrez, desde la empatía para comprender a tu oponente e intentar averiguar sus jugadas hasta aprender a convivir con la derrota, darse cuenta que no siempre se puede ganar; aprender a aprender y saber que a veces se aprende más de las derrotas que de las victorias. Pero Sánchez destaca, sobre todo, una: la disciplina.

Asegura que cuando se juega hay que respetar y esperar a que tu oponente haga su movimiento, teniendo en cuenta que tiene derecho a pensar y a tomarse su tiempo. Una disciplina que se aplica en otros aspectos de la vida, al igual que asegura el profesor que los alumnos que juegan al ajedrez son intelectualmente más fuertes.