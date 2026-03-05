Una exposición muestra casi 400 fotografías “Los búnkeres del Pirineo”

LEER MÁS Huesca y Jaca acogerán entre mayo y octubre de 2026 una exposición temática sobre la creación del Reino de Aragón

La sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca acoge desde este viernes a las 19.30 horas la muestra “Línea P. Los búnkeres del Pirineo”, del fotógrafo, arquitecto e investigador Iñaki Bergera. Podrá visitarse hasta el próximo 10 de mayo e incluye cientos de imágenes exteriores, interiores y aéreas de estos asentamientos fortificados poniendo el foco en los ubicados en la comarca del Alto Gállego, correspondientes al denominado Sector 23. “El espectador se sumergirá en un extenso análisis sobre su tipología, materialidad e implantación en el paisaje” como ha relatado el autor, acompañado durante la presentación del diputado de Cultura, Carlos Sampériz.

El proyecto parte de la Organización Defensiva de los Pirineos, conocida como “Línea P”: una infraestructura militar planificada por el régimen franquista tras la Guerra Civil para fortificar la cordillera. A partir de 1944 se excavaron cerca de 5.000 asentamientos (de los casi 10.000 previstos), finalizando la actuación en 1956 y quedando abandonada desde 1976 sin haber entrado nunca en uso.

Bergera pone el foco en el Sector 23, ubicado en la comarca del Alto Gállego, y plantea un análisis visual de estos asentamientos fortificados. Para desarrollar el proyecto, el autor ha buscado, geolocalizado y fotografiado las 185 obras existentes actualmente en el sector, situadas entre 880 y 1.875 metros de altitud, con un registro realizado entre enero de 2024 y noviembre de 2025 que suma 1.500 fotografías exteriores, interiores y aéreas.

Además, con motivo de la exposición, y en colaboración con La Fábrica, se ha editado una publicación que reúne una selección de las fotografías, junto a los textos de José Manuel Clúa, Iñaki Ábalos, Ascensión Hernández, Ramón Esparza y el propio Iñaki Bergera. El diputado de Cultura, Carlos Sampériz ha señalado que “esta exposición convierte en experiencia cultural un patrimonio discreto, a menudo invisible, y nos invita a mirar el Pirineo también a través de sus huellas históricas: desde el paisaje, la arquitectura y la fotografía”.

Programa didáctico y visitas

La muestra se puede visitar en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca, de martes a viernes, de 18 a 21 horas; sábados, domingos y festivos, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Con motivo de la exposición se ha diseñado un amplio programa didáctico con actividades para centros educativos, visitas para público con necesidades especiales y visitas guiadas para grupos organizados. Además, se ofertan actividades y visitas guiadas para público individual. Todas las visitas y talleres son gratuitos.