La diputada del PP, María Navarro, nueva presidenta de las Cortes

María Navarro es licenciada en Derecho. Tiene una amplia experiencia política. Ha sido senadora y concejal del Ayuntamiento de Zaragoza donde estuvo al frente del área de Hacienda. Es su segunda legislatura en las Cortes de Aragón. En su discurso, ha señalado que es un honor ser la presidenta del parlamento y que su objetivo es respetar todas las opiniones y buscar consensos para representar a todos los aragoneses. Los vicepresidentes de las Cortes serán el diputado del PP, Fernando Ledesma, y del PSOE, Fernando Sabés. Los secretarios de la Mesa serán Gerardo Oliván del PP y Beatriz Sánchez del PSOE. VOX se queda fuera.

La ausencia de un pacto entre PP y VOX demuestra que las conversaciones para la investidura del presidente del Gobierno aragonés no van a ser fáciles. De hecho, con la constitución de las Cortes se abre un plazo máximo de dos meses para que haya una investidura. VOX considera que PP y PSOE se han repartido los cargos en las Cortes, algo que a ellos no les interesa según ha destacado su portavoz, Alejandro Nolasco. Su objetivo es cambiar la Aragón y como condiciones para pactar un Gobierno con el PP siguen manteniendo como exigencias el control de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos o la limpieza de los cauces de los ríos. Desde el PP siguen insistiendo en la discreción de esas negociaciones con VOX para intentar formar Gobierno. Su nueva portavoz, Ana Marín, incide en que hay que ser prudentes.

Desde el PSOE consideran que la constitución de la mesa de las Cortes refleja la incapacidad del PP y VOX de llegar a acuerdos, lo que desembocará en otra legislatura inestable. Su portavoz, Pilar Alegría, critica que las negociaciones se estén desarrollando en clave nacional y asegura que desde hoy trabajarán para convertirse en la alternativa.

Chunta Aragonesista cree que esta votación ha dejado dos bloques claros con tres partidos de izquierda y tres de derecha, tras la abstención de Teruel Existe. El portavoz, Jorge Pueyo, cree que la formación de Tomas Guitarte ha perdido su oportunidad de construir una alternativa. Desde Teruel Existe, su portavoz, Tomas Guitarte, insiste en que la Mesa que se ha constituido es positiva y refleja fielmente los resultados electorales. Defiende la abstención de su formación, que ha dado la presidencia de la institución al Partido Popular, ya que no se posicionan con ninguno de los dos bloques. La diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, considera que hoy se ha evidenciado la irresponsabilidad de Jorge Azcón, que inicia una legislatura inestable y frágil.