Natalia Chueca sobre el edificio de Correos: "No es lo que vienen a ver los turistas"

Lo que pueda suponer un más que posible descenso del Real Zaragoza a Primera Federación para el futuro del Ibercaja Romareda no es lo que más preocupa a Natalia Chueca. Lo que preocupa a la alcaldesa es que la cuarta ciudad de Zaragoza, con una tradición de muchas décadas, deje de tener a su equipo en la élite. "Sería un desastre absoluto", asegura. "No me preocupa tanto el estadio porque el contrato siempre ha reflejado todos los escenarios". Y remata señalando que "menos mal que los zaragocistas van a tener un estadio que no se cae para que, al menos, tengan un motivo de orgullo".

Chueca ha reconocido sentirse "muy contenta" por haber podido sacar adelante el presupuesto. "Es muy buena noticia que hoy tengamos un presupuesto municipal aprobado. Zaragoza no se para", ha comentado, dando por bueno el acuerdo con VOX para modificar el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones. "Yo podría no haber encontrado ese camino y haber aprobado el presupuesto dos meses más tarde, pero creo que eso no es bueno para la ciudad de Zaragoza".

Además, ha hecho una valoración positiva de la marcha de las principales obras, como las de Plaza San Miguel y Avenida Valencia. Y tras la inauguración de la segunda fase de la reforma de la Avenida de Navarra, ha subrayado que espera que la siguiente fase la asuma Zaragoza Alta Velocidad. También se ha referido a otro proyecto de esta sociedad como es el Plan del Portillo, comprometido por la paralización del derribo de edificio de Correos debido a su interés patrimonial; un interés que la alcaldesa no comparte: "no creo que sea lo que vienen a ver los turistas", ha afirmado.

Por último, la alcaldesa se ha mostrado sorprendida por la postura de la izquierda ante la moción para prohibir el uso del burka y el niqab en instalaciones municipales por motivos de seguridad. "Esta es la hipocresía de la izquierda, que defiende bajo un pancarta lo que ellos consideran y luego no son capaces de reconocer objetivamente que las mujeres no tenemos porqué estar escondidas ni sumisas a lo que nos pidan los hombres y las autoridades religiosas"